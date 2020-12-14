В Финском заливе выловили труп неизвестного в плавках

Тело имеет следы длительного пребывания в воде.

В Курортном районе из Финского залива выловили труп неизвестного мужчины в плавках. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился очевидец, он рассказал, что по Финскому заливу в сторону Зеленогорска плывет труп. Спасатели отбуксировали тело к берегу в районе улица Лиственная города Зеленогорска. Труп одет в плавки, тело со следами длительного пребывания в воде.

Труп мужчины, возраст 50-55 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, коротко стрижен. Одет в плавки темного цвета с двумя красными полосками. На безымянном пальце левой руки кольцо с арабской вязью, на шее цепочка белого металла. На левом плече татуировка.

Также еще один пьяный мужчина утонул в Финском заливе в Сосновом Бору.

Фото: pixabay