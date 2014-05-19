Пьяный мужчина утонул в Финском заливе в Сосновом Бору

Труп мужчины был в одежде: футболка белого цвета, брюки темно-синего цвета, в кармане находилась связка из двух ключей.

В Сосновом Бору на городском пирсе утонул мужчина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе проверки были опрошен некий А., который пояснил, что 21 июня около 21:00 он около алкогольного магазина познакомился с мужчиной по имени Николай, с которым употребляли алкоголь. Затем, немного поспав, около 05:00 22 июня они снова в магазине приобрели алкоголь и поехали на берег Финского залива, на пирс. После употребления алкоголя, когда А. искупался в заливе, Николай тоже захотел пойти искупаться. Когда он отплыл от берега на 20-25 метров, исчез из поля зрения А. Примерно через 10 минут двое мужчин на лодке привезли Николая к берегу, он не подавал признаков жизни. А. не знает ни фамилию, ни адреса проживания погибшего.

Труп мужчины был в одежде: футболка белого цвета, брюки темно-синего цвета, в кармане находилась связка из двух ключей.

Накануне в Сланцах 15-летний подросток утонул в реке.

Фото: Pixabay