В Сланцах 15-летний подросток утонул в реке

Ранее его видели за стадионом, где он прыгал с тарзанки в речку. Говорил, что готовится к соревнованиям по плаванию.

В Сланцах прохожий обнаружил труп подростка в воде. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 22 июня обратился А. Он рассказал, что в Сланцах в микрорайоне Лучки за стадионом в воде находится труп. Полиция установила, что это 15-летний А., который состоял на учете в ПНД.

Ранее его видели за стадионом, где он прыгал с тарзанки в речку. Говорил, что готовится к соревнованиям по плаванию. Детали дела выясняются.

Ранее в Большой Ижоре молодой человек утонул во время игры в мяч.

Фото: Piter.tv