В Большой Ижоре молодой человек утонул во время игры в мяч

Парень поплыл за мячом, а возвращаясь, стал тонуть. Ему пытались оказать помощь, но не смогли.

В понедельник, 21 июня, в Ломоносовском районе Ленобласти произошел несчастный случай, в результате которого погиб 25-летний молодой человек. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что парень вместе с друзьями приехал отдыхать на карьер Таменгонт в поселке Большая Ижора. Во время игры он поплыл за мячом, а возвращаясь, стал тонуть. Молодому человеку пытались оказать помощь, но не смогли.

Труп парня доставили в морг для установления причин смерти. В результате случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что за три дня в Ленобласти утонули пять человек.

Фото: pixabay.com