В Большой Ижоре молодой человек утонул во время игры в мяч

В понедельник, 21 июня, в Ломоносовском районе Ленобласти произошел несчастный случай, в результате которого погиб 25-летний молодой человек. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Установлено, что парень вместе с друзьями приехал отдыхать на карьер Таменгонт в поселке Большая Ижора. Во время игры он поплыл за мячом, а возвращаясь, стал тонуть. Молодому человеку пытались оказать помощь, но не смогли.
Труп парня доставили в морг для установления причин смерти. В результате случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что за три дня в Ленобласти утонули пять человек.
Фото: pixabay.com
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