В ДТП на Луначарского пострадала 3-летняя девочка

Она в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в больницу.

В Петербурге сотрудники полиции устанавливают детали ДТП, в котором пострадала 3-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 25 июля на пересечении проспекта Культуры и Луначарского проспекта 32-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, при повороте на проспект Луначарского, столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Kia Sportage, под управлением 37-летней автоледи.

В результате ДТП пострадала трёхлетняя пассажирка Renault, которая в состоянии средней тяжести была госпитализирована в больницу. Проводится проверка.

Накануне в ДТП с мотоциклом на Колпинском шоссе погибли мужчина и женщина.

Фото: Piter.tv