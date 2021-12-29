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Количество погибших в аварии на "Коле" увеличилось до трех человек
Сегодня, 9:40
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Количество погибших в аварии на "Коле" увеличилось до трех человек

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На 349 км автодороги "Кола" 13 января около 15:00 52-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz C180 при осуществлении обгона совершил выезд на встречку, где совершил столкновение с Mercedes-Benz E200 под управлением 42-летнего мужчины.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти. Ранее сообщалось о двух погибших, однако еще один участник ДТП скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 349 км автодороги "Кола" 13 января около 15:00 52-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz C180 при осуществлении обгона совершил выезд на встречку, где совершил столкновение с Mercedes-Benz E200 под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz C180 был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных телесных повреждений. Его 34-летний пассажир, житель Ярославской области и 56-летняя женщина скончались на месте происшествия, также с травмами средней степени тяжести госпитализирован 42-летний пассажир.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz E200 и его 38-летний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами средней степени тяжести здоровью.

Фото: Мегаполис

Теги: mercedes-benz, смертельное дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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