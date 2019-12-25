Жителям 84 домов вернули отопление после работ по замене ненадежного трубопровода

При вытекании воды на поверхность ни в коем случае не приближайтесь к опасному участку.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы на теплосети у дома №37/1 по Варшавской улице с опережением нормативного срока. Накануне там произошла авария на подающем трубопроводе, из-за которой теплоснабжение ограничили в 84 домах Московского района.

По информации ведомства, специалисты заменили 8 метров ненадежного трубопровода. В четвертом часу ночи систему отопления перевели в штатный режим. Если горячей воды или отопления нет, но необходимо обратиться в управляющую компанию.

Напомним, теплоснабжения приостанавливали в некоторых домах на Варшавской улице, Бассейной, Фрунзе, Победы, Гастелло, Ленсовета, Московском проспекте.

Фото: пресс-служба Московского района