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Жителям 84 домов вернули отопление после работ по замене ненадежного трубопровода
Сегодня, 9:43
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nadezhda_sib

Жителям 84 домов вернули отопление после работ по замене ненадежного трубопровода

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При вытекании воды на поверхность ни в коем случае не приближайтесь к опасному участку.

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы на теплосети у дома №37/1 по Варшавской улице с опережением нормативного срока. Накануне там произошла авария на подающем трубопроводе, из-за которой теплоснабжение ограничили в 84 домах Московского района. 

По информации ведомства, специалисты заменили 8 метров ненадежного трубопровода. В четвертом часу ночи систему отопления перевели в штатный режим. Если горячей воды или отопления нет, но необходимо обратиться в управляющую компанию. 

Напомним, теплоснабжения приостанавливали в некоторых домах на Варшавской улице, Бассейной, Фрунзе, Победы, Гастелло, Ленсовета, Московском проспекте. 

Фото: пресс-служба Московского района 

Теги: горячая вода, отопление, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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