Из-за прорыва трубы на Варшавской улице 84 дома остались без тепла

Ремонт планируют завершить к утру завтрашнего дня.

В четверг, 25 февраля, в Московском районе Петербурге произошла крупная коммунальная авария, об этом сообщили в группе района в соцсети.

Теплоснабжение временно ограничено по следующим адресам:

- Варшавская ул., д.д. 25 к.2, 29 к.1, 37 к.1, 43, 48, 50, 51 к.1, 52, 54, 58, 60;

- Бассейная ул., д.д. 27, 29, 29 Б, 31, 33, 37;

- ул. Фрунзе, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 А, 6 Б, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19 к.2, 21, 41, 43, 45;

- ул. Победы, д.д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21;

- Московский пр., 167 А, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 188, 188 А, 188 Б, 190, 192, 194, 198, 200, 200 к.4, 02, 202 к.5, 204;

- ул. Победы, д.д. 16, 18;

- ул. Гастелло, д.д. 10, 12, 14, 18, 20, 22;

- ул. Ленсовета, д.д. 3, 5, 7, 9/24 уточняется в сообщении.

В целом, теплоснабжение отключили в 84 зданиях. Ремонтные работы планируют завершить до 6:30 утра пятницы, 26 февраля.

Ранее мы писали, что из-за прорыва трубы жители 9-й Советской остались без горячей воды.

Фото: Московский район Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"