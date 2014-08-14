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Из-за прорыва трубы жители 9-й Советской остались без горячей воды
Сегодня, 7:29
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Alena_Zinovieva

Из-за прорыва трубы жители 9-й Советской остались без горячей воды

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В зоне отключения оказались 24 здания, кроме жилых в их числе 7 административных и один детский сад.

Вечером 24 февраля в Центральном районе произошла коммунальная авария. На 9-й Советской улице прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили местные жители в сети.

Из-за прорыва трубы была отключена горячая вода в 24 зданиях. В их числе 16 жилых и 7 административных объектов, а также детский сад.

На месте уже работает аварийная бригада АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Дефект обнаружили около дома №4. Окончание ремонтных работ запланировано на 19 часов 25 февраля. До этого времени в близлежащих домах не будет горячей воды, однако отопление отключать не стали.

Ранее мы писали, что жители одного из корпусов ЖК "Йога" на Комендантском проспекте остались на несколько часов без электричества, тепла и водоснабжения из-за аварии на сетях РСК "РЭС".

Фото: Piter.TV

Теги: коммунальная авария, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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