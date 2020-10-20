В жилой дом на Комендантском проспекте частично вернулось электричество

К дому подключили дизельный генератор.

Жители одного из корпусов ЖК "Йога" на Комендантском проспекте остались на несколько часов без электричества, тепла и водоснабжения. Причиной этому стала авария на сетях РСК "РЭС" - каким-то образом оказались перебиты два кабеля. Об этом пишет "Фонтанка".

Отключение электричества произошло в квартирах 23 февраля около трех часов дня. Из-за этого в многоэтажке перестали работать насосы, отключились лифты и, по словам местных жителей, отопление.

Как сообщается на портале Администрации Приморского района, обслуживанием дома занимается управляющая компания "Московский квартал". Около 2 часов ночи застройщик ЖК доставил и подключил к дому дизельный генератор. Его мощности хватило, чтобы запитать систему отопления, подачи холодной и горячей воды, также включили лифты и свет в местах общего пользования.

Работы по устранению аварии планируется завершить к утру 24 февраля. Ситуация находится на контроле местных властей.

Ранее в Шушарах отключали воду и свет из-за технарушения.

Фото: primorsknews.ru