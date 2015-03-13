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В поселках Кингисеппского района восстановили подачу электричества
Сегодня, 19:40
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В поселках Кингисеппского района восстановили подачу электричества

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Ликвидация последствий непогоды в регионе стоит на учете местной прокуратуры.

Из-за сложной погодной обстановки в регионе в нескольких населенных пунктах вблизи города Кингисепп произошло отключение электроэнергии. Региональная прокуратура устраняет последствия непогоды, – рассказали в пресс-службе местного надзорного ведомства.

При непосредственном надзорном сопровождении Кингисеппской городской прокуратуры аварийные службы сетевой организации восстановили электроснабжение всех потребителей поселка Курголово, деревень Новое и Старое Гарболово Кингисеппского района, в настоящее время устраняются иные последствия неблагополучных погодных условий, проводятся ремонтные работы.

Прокуратура Ленинградской области

Сотрудниками прокуратуры производится проверка исполнения сроков аварийно-восстановительных работ, соблюдения допустимой продолжительности перерыва полачи электричества и сроков своевременной очистки снега на дорогах. По итогам проверок в ведомстве обещают принять меры прокурорского реагирования.

Ранее мы рассказывали, что на втором этаже торгового центра "Парнас" произошло возгорание площадью 2 кв м.

Фото: PxHere

Теги: кингисеппский район, отключение электричества
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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