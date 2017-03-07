В ТЦ "Парнас" случился пожар

Информации о пострадавших не поступало.

Во вторник, 17 декабря, в 13:24 произошел пожар в Выборгском районе на улице Меркурьева, дом 3/5/7. На втором этаже торгового центра "Парнас" произошло возгорание площадью 2 кв.м.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Петербургу, в 14:02 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что в пожаре на Луначарского погиб мужчина.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург