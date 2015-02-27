В пожаре на Луначарского погиб мужчина

В шестикомнатной квартире, в комнате и на балконе происходило горение обстановки

В Выборгском районе Петербурга во время пожара в шестикомнатной квартире погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме Луначарского, 58 корпус 1, поступило 17 декабря в 12:22. В шестикомнатной квартире, в комнате и на балконе происходило горение обстановки на общей площади 19 м2.

В 12:46 пожар ликвидирован силами 17 человек личного состава МЧС. В результате пожара погиб мужчина.

В Тихвине 16-летний школьник пытался поджечь здание почты.

Фото: Piter.tv