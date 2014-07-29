В Тихвине 16-летний школьник пытался поджечь здание почты

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ.

Полиция Тихвинского района задержала подростка, попытавшегося поджечь здание почты. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 16 декабря поступило сообщение о том, что в 1 микрорайоне Тихвина молодой человек пытается поджечь здание почты. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Полицейские задержали на месте 16-летнего ученика 9 класса одной из местных школ, который пытался поджечь здание почты. Противоправные действия до прибытия полицейских были пресечены местными жителями. С места происшествия изъяты спички и 5-литровая канистра с горючей жидкостью.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Недавно неизвестные подожгли покрышку у квартиры на Дунайском проспекте.

Фото: unsplash