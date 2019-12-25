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Неизвестные подожгли покрышку у квартиры на Дунайском проспекте
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Неизвестные подожгли покрышку у квартиры на Дунайском проспекте

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В Петербурге неизвестные подожгли покрышку у дверей квартиры. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Информация о возгорании поступила полицейским утром 15 декабря от жительницы дома 24 по Дунайскому проспекту. По словам женщины, у дверей соседа горело колесо. Предварительно, его подожгли двое. 

Пожар потушили жильцы самостоятельно, в результате частично обгорела дверь. На преступников после просмотра записей с камер видеонаблюдения составили ориентировку. 

Ущерб составил 20 тыс. рублей, заявил 37-летний владелец квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительном сговору). 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте задержан подозреваемый в поджоге мусорных контейнеров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дунайский проспект, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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