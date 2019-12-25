Неизвестные подожгли покрышку у квартиры на Дунайском проспекте

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В Петербурге неизвестные подожгли покрышку у дверей квартиры. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Информация о возгорании поступила полицейским утром 15 декабря от жительницы дома 24 по Дунайскому проспекту. По словам женщины, у дверей соседа горело колесо. Предварительно, его подожгли двое.

Пожар потушили жильцы самостоятельно, в результате частично обгорела дверь. На преступников после просмотра записей с камер видеонаблюдения составили ориентировку.

Ущерб составил 20 тыс. рублей, заявил 37-летний владелец квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительном сговору).

Ранее мы рассказывали о том, что в Кронштадте задержан подозреваемый в поджоге мусорных контейнеров.

Фото: Piter.TV