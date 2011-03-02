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В жилых домах и стоматологической поликлинике в Невском районе отключали электричество
Сегодня, 15:47
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В жилых домах и стоматологической поликлинике в Невском районе отключали электричество

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В настоящее время медицинское учреждение функционирует в штатном режиме.

Шесть жилых домов и стоматологическая поликлиника №31 на проспекте Солидарности в Невском районе Петербурга остались без электричества 4 апреля. Об этом пишет "Фонтанка". 

В районной администрации подчеркнули, что дело в аварийной ситуации. На месте работали специалисты. В настоящее время медицинское учреждение функционирует в штатном режиме. Все детали уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что без света и воды оставались жители Мурино и Девяткино в Ленобласти. Мужчина застрял в лифте дома. Подачу водоснабжения и электричества оперативно восстановили. 

Фото: pxhere 

Теги: невский район, отключение электричества
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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