Мурино и Девяткино частично остались без света и воды

Официальных комментариев от энергоснабжающих компаний пока не поступало.

Жители Мурино оказались в непростой ситуации из-за внезапного отключения электричества в воскресенье, 23 марта. О проблеме сообщили в Telegram-канале "Девяткино online | Мурино". Без света остались жители Лавриков, Бугров, Воронцовского бульвара, части улицы Шувалова, Ручьевского проспекта, а также посетители торгового центра "ЭкоПарк".

Отключение произошло около 12:20. Как рассказала "Фонтанке" жительница Ручьевского проспекта Анастасия, вслед за электричеством пропала и вода — как холодная, так и горячая.

Одним из наиболее неприятных инцидентов стало застревание жителя Мурино в лифте. Молодой человек провел в ловушке около часа, а кнопка вызова помощи не сработала из-за отсутствия электричества. Свет начал возвращаться в дома около 13:18, однако к 13:30 электричество восстановилось не во всех домах.

Причины отключения пока не сообщаются. Жители надеются, что коммунальные службы оперативно устранят неполадки и предотвратят подобные ситуации в будущем.

Ранее Piter.TV сообщал, что прохожий заступился за девушку на Наличной улице и оказался задержан.

Фото: Telegram / Девяткино online | Мурино (Владислав Фёдоров)