В Шушарах отключали воду и свет из-за обрыва высоковольтной линии проводов

Сейчас тепло и свет уже возвращаются в дома.

Днем 14-го февраля в Шушарах отключили электричество и водоснабжение. Как сообщили в управляющей компании "Единой город", это произошло из-за из-за обрыва высоковольтной линии проводов.

Сообщения о локдауне появились в группе "Шушары" в "ВКонтакте" в 15-м часу. Свет и вода пропали практически у всех пользователей, которые оставили комментарии.

На место выехали специалисты "Ленэнерго" и пожарные расчеты на случай пожара. Причина обрыва проводов пока не известна.

На данный момент подача электроэнергии в поселок возобновлена. В домах идет проверка и запуск насосов и остального электрооборудования для подачи воды и отопления.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый корпус Боткинской больницы предложили перенести в Шушары.

Фото: Валерий Коренев / vk.com/riseupbmx