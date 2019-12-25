Новый корпус Боткинской больницы предложили перенести в Шушары

КГА не согласовал данную заявку.

Комитет по инвестициям Петербурга в рамках проекта переноса Боткинской больницы подал заявку на переезд медицинского учреждения в Пушкин. Комитет по градостроительству и архитектуре отклонил данную заявку, мотивировав близостью предложенного участка к промышленной зоне. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Комитет по инвестициям на слушаниях по изменению правил землепользования и стройки предложил перенести корпус больницы имени Боткина в район Московского шоссе, где ранее планировалось построить больницу имени Семашко. Однако руководство отказалось от этого участка из-за удаленности.

Как заявил главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, предлагаемый участок на Московском шоссе расположен в центре формируемой промзоны и непосредственно граничит с действующими предприятиями. Было решено искать альтернативные варианты.

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Фото: Piter.tv