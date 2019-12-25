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"Теплосети" рассказали, когда вернется тепло в квартиры на Весельной
Сегодня, 10:03
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"Теплосети" рассказали, когда вернется тепло в квартиры на Весельной

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Система подачи тепла и ГВС начнет работать в штатном режиме 8 октября.

Стало известно, что тепло в квартиры на Весельной улице вернется сегодня к 11:00 утра. Сейчас подходят к концу работы после прорыва трубы с горячей водой. Об этом сообщили в пресс-службе  АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Система подачи тепла и ГВС начнет работать в штатном режиме 8 октября. Сейчас отключенных абонентов от воды нет. 

Напомним, что днем ранее в яму с кипятком упал автомобиль. Водителю пообещали возместить ущерб. 

Ранее на Piter.tv: в Луге погибла в ДТП с мусоровозом 69-летняя пенсионерка.

Фото: Pxhere

Теги: авария на сетях, весельная улица, отопление, подача горячей воды, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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