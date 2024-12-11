За состоянием трубопроводов в Петербурге будут следить на 135 умных датчиков больше

Эта технология позволяет следить за состоянием сетей 24/7.

В Петербурге усилят контроль за теплосетями, расширяя зону мониторинга состояния трубопроводов с помощью умных датчиков "Теплосети". Их количество за 2 года достигло 1,3 тыс. устройств, сообщили 11 июня в Смольном.

Эта технология позволяет следить за состоянием сетей 24/7. Принцип работы устройств основывается на измерении уровня шума, обусловленного воздействием потока на тело трубы.

Впервые в тестовом режиме установили 17 датчиков в 2023 году. Тогда систему опробовали на сетях Адмиралтейского, Кировского и Красносельского районов. В отопительном сезоне 2024-2025 годов датчики не раз подтверждали свою эффективность: они выявили 282 потенциальных дефекта. До конца года смонтируют еще 135 устройств.

Ранее мы рассказывали о том, что в 13 районах Петербурга с 9 по 11 июня пройдут 59 гидравлических испытаний.

Фото: пресс-служба "Теплосети"