В деревне Рапполово полицейские остановили каршеринг, набитый наркотиками

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В деревне Рапполово силовики остановили арендованную иномарку, в которой обнаружили 190 граммов гашиша. По информации Piter.tv, за рулем автомобиля Nissan находился 43-летний житель Петербурга.

Во время осмотра внедорожника стражи порядка нашли под одним из сидений брикет, спрятанный в пакет. В нем находилось неизвестное вещество. Позже экспертиза установила, что в каршеринге было спрятано 190 граммов гашиша.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: около Парголово водитель Renault Duster опрокинул свое авто на Выборгском шоссе.

Фото: Piter.tv