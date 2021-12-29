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В деревне Рапполово полицейские остановили каршеринг, набитый наркотиками
Сегодня, 15:52
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В деревне Рапполово полицейские остановили каршеринг, набитый наркотиками

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В деревне Рапполово силовики остановили арендованную иномарку, в которой обнаружили 190 граммов гашиша. По информации Piter.tv, за рулем автомобиля Nissan находился 43-летний житель Петербурга. 

Во время осмотра внедорожника стражи порядка нашли под одним из сидений брикет, спрятанный в пакет. В нем находилось неизвестное вещество. Позже экспертиза установила, что в каршеринге было спрятано 190 граммов гашиша. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: около Парголово водитель Renault Duster опрокинул свое авто на Выборгском шоссе. 

Фото: Piter.tv

Теги: каршеринг, ленобласть, наркотики, полиция, рапполово, силовики, токсово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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