Около Парголово водитель Renault Duster опрокинул свое авто на Выборгском шоссе

По предварительной информации, автомобиль мчался на высокой скорости по скользкой дороге.

На Выборгском шоссе сегодня, 6 февраля, произошла авария. Вблизи поселка Парголово перевернулась на бок иномарка Renault Duster. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На место случившегося прибыли пожарные и сотрудники ДПС. Пытались помочь водителю и другие автомобилисты.

По предварительной информации, автомобиль мчался на высокой скорости по скользкой дороге. Неожиданно его занесло, машина перевернулась.

Информация о состоянии водителя уточняется. Проводится проверка.

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