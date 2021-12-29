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Около Парголово водитель Renault Duster опрокинул свое авто на Выборгском шоссе

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По предварительной информации, автомобиль мчался на высокой скорости по скользкой дороге.

На Выборгском шоссе сегодня, 6 февраля, произошла авария. Вблизи поселка Парголово перевернулась на бок иномарка Renault Duster. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На место случившегося прибыли пожарные и сотрудники ДПС. Пытались помочь водителю и другие автомобилисты. 

По предварительной информации, автомобиль мчался на высокой скорости по скользкой дороге. Неожиданно его занесло, машина перевернулась. 

Информация о состоянии водителя уточняется. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какую погоду ждать в Ленобласти 7 февраля.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: renault duster, авария, выборгское шоссе, парголово
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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