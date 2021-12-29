Стало известно, какую погоду ждать в Ленобласти 7 февраля

Синоптики предупреждают местных жителей о сильном снегопаде.

В понедельник, 7 февраля, в Ленобласти обещают облачную и теплую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов выпадет мокрый снег. Подует юго-восточный, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термoметров в ночное время суток покажут -9 градусов. Днем ожидается до -4...+1 градусов. Дороги покроются льдом. Возможны снежные заносы. Атмосферное давление будет повышаться.

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