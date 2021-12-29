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В Ленобласти ковидные пациенты могут выписаться без посещения врача
Сегодня, 18:47
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В Ленобласти ковидные пациенты могут выписаться без посещения врача

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Сдавать повторный ПЦР-тест не требуется. 

В Ленобласти пациенты, переболевшие COVID-19, могут удаленно закрыть больничные листы. В посещении врача теперь нет необходимости. Правило работает, если пациент смог вылечиться и не наблюдает у себя симптомов ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона сегодня, 5 февраля.

Больничный лист нужно закрыть в течение 7 дней после обнаружения заболевания. Чтобы провести процедуру, нужно позвонить в службу 122. Сдавать повторный ПЦР-тест не требуется. 

За минувшие сутки в Ленобласти выявили 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из 2,2 тыс. коек в ковидных стационарах свободно блее 500 мест. 

Ранее на Piter.tv: в поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте.

Фото: Pexels

Теги: выписка, ковидные меры, ленобласть, лечение, медицина, пациенты, поликлиники
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Картина дня,

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