В Ленобласти ковидные пациенты могут выписаться без посещения врача

Сдавать повторный ПЦР-тест не требуется.

В Ленобласти пациенты, переболевшие COVID-19, могут удаленно закрыть больничные листы. В посещении врача теперь нет необходимости. Правило работает, если пациент смог вылечиться и не наблюдает у себя симптомов ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона сегодня, 5 февраля.

Больничный лист нужно закрыть в течение 7 дней после обнаружения заболевания. Чтобы провести процедуру, нужно позвонить в службу 122. Сдавать повторный ПЦР-тест не требуется.

За минувшие сутки в Ленобласти выявили 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из 2,2 тыс. коек в ковидных стационарах свободно блее 500 мест.

Ранее на Piter.tv: в поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте.

Фото: Pexels