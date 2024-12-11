В Петербурге исторические здания украсят световыми проекциями в память о Петре I

В день 300-летия со дня смерти Петра Первого, основателя Санкт-Петербурга и первого российского императора, исторические здания в городе на Неве будут украшены световыми проекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В эту субботу, 8 февраля, жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть следующие проекции:
Российская национальная библиотека (Садовая улица): Портрет Петра I, оригинал которого был подарен Екатериной II Александро-Невской лавре и сейчас находится в Русском музее;
дом № 85А по 8-й линии Васильевского острова: портрет Петра работы Поля Делароша и гравюра Питера Пикарта "Петропавловская крепость и Троицкая площадь";
дом № 44Б по Шпалерной улице: фрагмент картины Николая Корчагина и Владимира Серова "Закладка Петербурга" с цитатами из поэмы Александра Пушкина "Медный всадник".
Проекции будут включены в 17:40 и будут демонстрироваться до утра понедельника, 10 февраля.
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Фото: официальный сайт правительства Санкт-Петербурга
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