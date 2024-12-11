В Петербурге исторические здания украсят световыми проекциями в память о Петре I

Жители и гости Северной столицы смогут увидеть их сразу на трёх зданиях.

В день 300-летия со дня смерти Петра Первого, основателя Санкт-Петербурга и первого российского императора, исторические здания в городе на Неве будут украшены световыми проекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В эту субботу, 8 февраля, жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть следующие проекции:

Российская национальная библиотека (Садовая улица): Портрет Петра I, оригинал которого был подарен Екатериной II Александро-Невской лавре и сейчас находится в Русском музее;

дом № 85А по 8-й линии Васильевского острова: портрет Петра работы Поля Делароша и гравюра Питера Пикарта "Петропавловская крепость и Троицкая площадь";

дом № 44Б по Шпалерной улице: фрагмент картины Николая Корчагина и Владимира Серова "Закладка Петербурга" с цитатами из поэмы Александра Пушкина "Медный всадник".

Проекции будут включены в 17:40 и будут демонстрироваться до утра понедельника, 10 февраля.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Соколиной улице в Шушарах появилась новая детская больница.

Фото: официальный сайт правительства Санкт-Петербурга