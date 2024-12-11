На Соколиной улице в Шушарах появилась новая детская больница

Медучреждение рассчитано на 100 посещений в день.

Новое медицинское учреждение для детей было введено в Шушарах. Больница на Соколиной улице рассчитана на 100 посещений в сутки, – сообщает портал "Строительный Петербург".

Новый объект медицинской инфраструктуры в Шушарах позволит сократить нагрузку на существующие медучреждения в районе и улучшить доступность врачебной помощи для маленьких жителей поселка.

Больница была введена в эксплуатацию в рамках контракта с городскими властями. Застройщиком выступило ООО "СЗ "Терминал Ресурс".

Смольный активно сотрудничает с подрядчиками по части возведения социально-значимых объектов городской инфраструктуры. Новая детская больница в Шушарах – пример такого плодотворного сотрудничества.

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Фото и видео: Строительный Петербург