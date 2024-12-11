В Петербурге обсудили меры по реставрации исторических витражей

В городе выявлено свыше 2 тыс. уязвимых витражей.

В Северной столице состоялось открытое совещание с участием уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой. На заседании чиновники обсудили проблемы сохранения и восстановления исторических витражей, – рассказали в городском Комитете по градостроительству и архитектуре.

Поводом для проведения мероприятия послужило исследование от сообщества "Витражи России", в рамках которого была проведена инвентаризация фасадов зданий Северной столицы и каталогизация всех витражей. В реестре сообщества числится свыше 2 тыс. исторических объектов.

В рамках совещания главный специалист КГА Санкт-Петербурга рассказала, что в комитете уделяют особое внимание сохранению витражей во время выполнения работ по капитальному ремонту исторических зданий.

Специалисты Комитета при выдаче задания на проектирование обращают особое внимание на наличие витражных конструкций и акцентируют внимание в случае их обнаружения. В работе по поиску данных об утраченных фасадных элементах они используют архивные материалы, специализированные печатные издания и достоверные интернет-источники. Конечно, это большая и кропотливая работа, и мы подходим к ее выполнению очень ответственно. Анжела Захарова, специалист Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в КГА одобрили проект модернизации спасательной станции в Лисьем носу.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга