Спасательную станцию в Лисьем Носу улучшат

Новый облик объекта одобрили в петербургском КГА.

В Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга одобрили проект модернизации внешнего вида здания спасательной части в поселке Лисий Нос. Автором проекта выступило ООО "ГЕОПРОЕКТ", – рассказали в пресс-службе КГА Санкт-Петербурга.

Новое обличье спасательной станции на Морских Дубках будет напоминать промышленный дизайн в морской стилистике. Стиль здания характеризуют словом "стримлайн". По мысли авторов проекта, он символизирует энергию движения и скорости.

Идея применения обтекаемых форм (форм округлых камней) обусловлена отсылкой к истории места (раннее название места - "Корин нос", слово "корин" в топониме, по одной из версий, по-фински значило "риф" или "подводный камень"). Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Проект выполнен по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга