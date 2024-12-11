Проект для трассы М-1 в Петербурге разработают до января 2026 года

Новая магистраль свяжет будущую М-49 с Горской и станет дублем Приморского шоссе.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга утвердил распоряжение о разработке плана по строительству магистрали М-1, которая соединит М-49 с Горской. Исполнителем проекта назначили компанию "УнистройРегион-1", специализирующуюся на проектах в Лисьем Носу.

Документацию для строительства новой трассы необходимо подготовить до 20 января 2026 года. Магистраль М-1 будет иметь длину 7,2 километра, а ещё один километр отведён под строительство второй улицы, отходящей от М-1 в сторону Горской. Обе дороги планируется сделать четырёхполосными.

Новая магистраль свяжет будущую М-49 с Горской и станет дублем Приморского шоссе. Это входит в комплекс мероприятий по улучшению транспортного доступа к рекреационному кластеру в Горской, который включает в себя создание дополнительных развязок.

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Фото: КГА