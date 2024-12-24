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В Петербурге стилист поделилась рекомендациями по выбору наряда на Новый год
Сегодня, 14:59
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В Петербурге стилист поделилась рекомендациями по выбору наряда на Новый год

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Праздника в образ добавят пайетки.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" стилист Ирина Понякина поделилась рекомендациями по выбору наряда для новогодней ночи. 

По словам специалиста, праздника в образ добавят пайетки. Кроме того, можно сочетать различные фактуры: к примеру, к пайеткам добавить мех. 

Также вещи получится подобрать так, чтобы в будущем они составили базу гардероба. Юбку в пайетках можно носить летом с футболкой или лонгсливом. Помимо этого, они хорошо сочетаются с кашемиром.

Отмечается, что по восточному гороскопу 2025 год пройдет под знаком Змеи, поэтому рекомендуется выбрать праздничный наряд в зеленом цвете. 

В этом году зеленый цвет действительно рекомендуют, потому что год змеи, и он прекрасно сочетается с разными цветами. 

Ирина Понякина, стилист 

Зеленый смотрится с белым, пыльно-розовым, с черным и красным цветами.

Ранее на Piter.TV: на рынок Петербурга вышли новые зарубежные бренды. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер) 

Теги: новый год, образ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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