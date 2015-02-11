На рынок Петербурга вышли новые зарубежные бренды

Большинство новых зарубежных брендов предпочитают начинать свою деятельность в Москве, прежде чем распространять влияние на региональные рынки.

В 2024 году на рынок Северной столицы вышли такие международные марки, как Baasploa (Китай, спортивная экипировка), Eleventy (Италия, одежда, обувь и аксессуары), Madame Coco (Турция, товары для дома), Ketroy (Турция, мужская одежда) и Candy (Италия, бытовая техника и электроника).

Большинство новых зарубежных брендов предпочитают начинать свою деятельность в Москве, прежде чем распространять влияние на региональные рынки, отмечает Сергей Владимиров, глава филиала IBC Real Estate в Петербурге. Если спрос оказывается высоким, они расширяют присутствие в других регионах России. Так, пять брендов, открывшие свои первые магазины в Москве в 2023 году, в 2024 году пришли и в Петербург.

Сергей Владимиров уточнил, что из 23 новых международных брендов, вышедших на российский рынок в 2024 году, только три начали с открытия магазинов в Петербурге: китайский fashion-бренд Baasploa, детский бренд Balabala и итальянский производитель бытовой техники Candy. Эти бренды открыли три магазина общей площадью 720 кв.м в различных торговых центрах города.

По словам директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирины Царьковой, всего в 2024 году на российском рынке появилось 27 новых иностранных брендов. Некоторые из них планируют открывать магазины в Петербурге и в 2025 году. Например, китайский ритейлер Happy Easy Anyway (HEA) и турецкая марка одежды Mai Collection намерены запустить свои первые магазины в первой половине следующего года. Итальянская группа Teddy Group, которая уже открыла бутик Rinascimento в Москве, вероятно, продолжит расширение в другие города России.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)