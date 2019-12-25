Дизайнер рассказал, в чем встречать Новый 2022 год

Стилист отметил, что на Новый год нужно одеться красиво, даже если праздник проходит дома.

Дизайнер Владимир Бухинник рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", какой наряд лучше подобрать к Новому году, чтобы праздник прошел эффектно.

Стилист отметил, что на Новый год нужно одеться красиво, даже если праздник проходит дома. Например, можно надеть блестящее платье и отдать предпочтение яркому макияжу.

Актуальными являются золотой и красные цвета. Золотой цвет в китайской истории символизирует власть и состоятельность, а красный – любовь и богатство. Также уместным будет серебряный цвет.

Ранее член Общественной палаты Ленобласти предложил продавать шампанское в новогоднюю ночь.

Фото: Piter.tv