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Дизайнер рассказал, в чем встречать Новый 2022 год
Сегодня, 15:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дизайнер рассказал, в чем встречать Новый 2022 год

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Стилист отметил, что на Новый год нужно одеться красиво, даже если праздник проходит дома.

Дизайнер Владимир Бухинник рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", какой наряд лучше подобрать к Новому году, чтобы праздник прошел эффектно.

Стилист отметил, что на Новый год нужно одеться красиво, даже если праздник проходит дома. Например, можно надеть блестящее платье и отдать предпочтение яркому макияжу.

Актуальными являются золотой и красные цвета. Золотой цвет в китайской истории символизирует власть и состоятельность, а красный – любовь и богатство. Также уместным будет серебряный цвет.

Ранее член Общественной палаты Ленобласти предложил продавать шампанское в новогоднюю ночь.

Фото: Piter.tv

Теги: наряд, новый год, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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