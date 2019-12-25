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Член Общественной палаты Ленобласти предложил продавать шампанское в новогоднюю ночь
Сегодня, 11:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Член Общественной палаты Ленобласти предложил продавать шампанское в новогоднюю ночь

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С предложением он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество. С предложением он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову. Об этом сообщил RT.

Безусловно, ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им среди населения. Однако в любом правиле должны быть исключения.

Владимир Петров, первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти

Владимир Петров отметил, что есть люди, которые много работают и у них должны быть  возможность законно купить шампанское после 22:00-23:00 в канун Нового Года и Рождества.

В конце прошлого года петербургский врач-невролог рассказал о совместимости коронавируса с алкоголем.

Фото: pexels

Теги: общественная палата, шампанское
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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