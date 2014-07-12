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В Гатчине девушки разбили стекло иконы в церкви и украли ювелирные украшения
Сегодня, 10:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчине девушки разбили стекло иконы в церкви и украли ювелирные украшения

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Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

В Гатчине две девушки разбили стекло иконы и украли ювелирные украшения из церкви. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 8 декабря обратился настоятель Мариенбургской Покровской церкви, который рассказал, что две девушки похитили из церкви украшения. Они разбили стекло иконы Божьей Матери Всецарицы. Под стеклом находились серёжки, три кольца, цепочки с крестиками. Девушки забрали ювелирные украшения. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В октябре вандалы испортили фасад Скорбященского храма мотивирующей надписью.

Фото: ВКонтакте / Мариенбургский Покровский храм г.Гатчины

Теги: кража, церковь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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