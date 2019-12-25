Вандалы испортили фасад Скорбященского храма мотивирующей надписью

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения.

Полиция проводит проверку по факту обнаружения надписи на фасаде Скорбященской церкви на Шпалерной улице. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Петербуржец заметил на здании надпись "Проснись" размером 50 см на 1,5 метра. Она была написана черным маркером. Полицейские изучили записи с камер.

Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" появился еще в начале XVIII века. В 1711 году на участке возвели каменный дворец для царевны, и в память избавления Петра I от плена во время Прутского похода устроили в нем домовую церковь. В церковь приходили молиться Петр I, Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II, Павел I. С 1928 по 1995 годы богослужения в ней не проводились. В 2020-2021 в храме ведется реконструкция.

Фото: citywalls.ru