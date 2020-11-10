В ноябре в Центральном районе демонтируют 26 аварийных балконов

Демонтаж является крайней мерой, к которой прибегают только в том случае, если балкон может представлять реальную опасность для жизни и здоровья.

В пресс-службе администрации Центрального района рассказали, по каким адресам собираются демонтировать аварийные балконы. Работа ведется с 2020-го года.

С 30 октября по 14 ноября исчезнут 14 декоративных балконов с дома №11-13 литера А на Боровой улице. С 12 ноября по 16 ноября снимут 4 балкона с дома №55/4 литера А на Лиговском проспекте. На Литейном №16 литера А демонтируют только 1 балкон, работы проведут 17 ноября. В этот же день специалисты займутся домом №7 литера А на улице Чехова. Далее по списку 2 балкона на набережной Мойки, 28, литера А и 4 балкона на улице Некрасова, 21 литера А.

Чтобы демонтировать балкон, эксперты должны выдать соответствующее заключение. Специализированная компания оценивает техническое состояние балкона, степень износа несущих конструкций и дает рекомендации по его дальнейшей судьбе. Демонтаж — это крайняя мера. За год работы в Центральном районе демонтировали 56 балконов.

Напомним, в мае 2020-го года на Кирочной улице обрушились балконы шестиэтажного дома. Возможно, поводом для начала работ стала именно эта ситуация.

Фото: Piter.TV