В центре Петербурга освобождены восемь незаконно используемых помещений

В настоящее время большая часть помещений освобождена, опечатана и опломбирована.

Во вторник, 14 декабря, сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" освободили в центре Петербурга восемь незаконно используемых помещений, большая часть из которых являются объектами культурного наследия. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о помещениях, расположенных на Таврической и 10-й Советской улицах, Лиговском и Литейном проспектах, в Басковом переулке и на Синопской набережной. Их ранее передали по арендным договорам физическим и юридическим лицам. В 2019 году договоры были расторгнуты, однако помещения никто не освободил.

Еще два помещения на улицах Чайковского и Марата также использовались незаконно.

В настоящее время большая часть помещений освобождена, опечатана и опломбирована.

Ранее у пяти станций метро Петербурга снесли более 10 незаконных торговых точек.

Фото: пресс-служба ККИ