У пяти станций метро Петербурга снесли более 10 незаконных торговых точек

Рейд проходил в Невском, Калининском и Московском районах.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" провели очередной рейд по пресечению незаконной уличной торговли в Невском, Калининском и Московском районах. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверок у станции метро "Гражданский проспект" снесли пять торговых точек, еще пять – у станции метро "Ломоносовская". Также три торговых прилавка прикрыли у станции "Академическая", у станций метро "Проспект Большевиков" и "Звёздная" изъяты автолавки с выпечкой и текстилем.

В отношении всех нарушителей возбуждены административные производства. Штраф может составить от 4 тысяч рублей – для граждан и до 20 тысяч рублей – для юридических лиц.

В последний раз рейд проходил 7 декабря.

Фото: пресс-служба ККИ