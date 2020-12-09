За незаконные торговые точки в Петербурге нарушители выплатят штрафы

Сотрудники ККИ продолжают освобождать город от незаконных торговых точек.

Во вторник, 7 декабря, в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга сообщили, что за продажу товаров в неустановленных местах нарушителей обяжут заплатить штраф.

В городе продолжаются рейды по борьбе с незаконной уличной торговлей. Их проводят сотрудники комитета совместно с подведомственным СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ).

Так, во время рейдов по Центральному, Калининскому, Кировскому и Невскому районов освободили 25 земельных участков. Все торговые конструкции демонтированы, оборудование помещено на склад временного хранения. У метро "Гражданский проспект" ликвидировали 9 незаконных торговых точек, по 4 прилавка – у "Проспект Большевиков" и "Ленинский проспект", 5 – у "Академической". Горожанам предлагали купить рыбу, консервы, трикотаж, мед, овощи, фрукты.

За продажу товаров в неустановленных местах и самовольное размещение элементов благоустройства нарушители будут привлечены к административной ответственности

Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб / Вконтакте