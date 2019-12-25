В Ботаническом саду спустя 63 года зацвело дерево из Азии

Эксбукландия растет на Субтропическом маршруте на кавказской горке.

В Ботаническом саду Петра Великого зацвела Эксбукландия из семейства Гамамелисовые. Об этом сообщили 25 декабря в пресс-службе учреждения.

Это дерево достаточно крупное, его листья похожи на листья липы. Естественный ареал вида – Южная и Юго-Восточная Азия. В петербургском саду Эксбукландия растет на Субтропическом маршруте на кавказской горке. Дерево доросло уже до крыши и ни разу не цвело, а вот черенок, посаженный несколько лет назад, зацвел.

Почему же сенсация? Потому что, во-первых, это первое цветение в нашем Ботаническом саду с 1961 года, во-вторых – у нас есть информация, что в других ботсадах нашей страны в оранжереях оно тоже не цветет. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Ранее мы рассказывали о том, что в учреждении перед Новым годом украсили финиковую пальму.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого