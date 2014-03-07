Перед Новым годом в Ботаническом саду украсили финиковую пальму

Канарский финик обитает на Субтропическом маршруте с 1947 года: его родиной являются Канарские острова.

В преддверии Нового года в Петербурге количество празднично украшенных деревьев растет с каждым днем. Конечно, елки присутствуют и в Ботаническом саду, но главным украшением там стал финик.

Работники продемонстрировали процесс украшения финика, который требует особого внимания и усилий, в Telegram-канале Ботсада.

Стоит отметить, что канарский финик обитает на Субтропическом маршруте с 1947 года: его родиной являются Канарские острова, а в сад он прибыл из Сухумского ботанического сада.

Ранее мы сообщили о том, что Ботанический сад перешел на зимний режим работы.

Видео: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург