Ботанический сад перешел на зимний режим работы

С понедельника, 11 ноября, Ботанический сад в Петербурге переходит на зимний график работы. Эту информацию подтвердили в самом учреждении.
Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, понедельник стал выходным днем как для музея, так и для парка-дендрария. Кассы Ботанического сада будут открыты для посетителей до 16:30, а покинуть заведение нужно будет до 17:30.
В воскресенье завершилась работа выставок "Мы — не пальмы" и "Флорическая палитра".
Ранее мы сообщили о том, что дворец Кушелева-Безбородко остался в собственности Петербурга.
Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург
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