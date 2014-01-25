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Ботанический сад перешел на зимний режим работы
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Ботанический сад перешел на зимний режим работы

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Понедельник стал выходным днем как для музея, так и для парка-дендрария.

С понедельника, 11 ноября, Ботанический сад в Петербурге переходит на зимний график работы. Эту информацию подтвердили в самом учреждении.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, понедельник стал выходным днем как для музея, так и для парка-дендрария. Кассы Ботанического сада будут открыты для посетителей до 16:30, а покинуть заведение нужно будет до 17:30.

В воскресенье завершилась работа выставок "Мы — не пальмы" и "Флорическая палитра".

Ранее мы сообщили о том, что дворец Кушелева-Безбородко остался в собственности Петербурга.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад петра великого, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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