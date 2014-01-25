Ботанический сад перешел на зимний режим работы

Понедельник стал выходным днем как для музея, так и для парка-дендрария.

С понедельника, 11 ноября, Ботанический сад в Петербурге переходит на зимний график работы. Эту информацию подтвердили в самом учреждении.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, понедельник стал выходным днем как для музея, так и для парка-дендрария. Кассы Ботанического сада будут открыты для посетителей до 16:30, а покинуть заведение нужно будет до 17:30.

В воскресенье завершилась работа выставок "Мы — не пальмы" и "Флорическая палитра".