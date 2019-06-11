Сакура в Ботаническом саду Петра Великого начала осыпаться

В этом году деревья за счет прохладной погоды цветут удивительно долго – с 21 апреля.

В Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого лепестки сакур начинают осыпаться. В этом году деревья за счет прохладной погоды цветут удивительно долго – с 21 апреля, рассказали в учреждении.

В среднем одно дерево цветет неделю, но если на улице жарко, то около пяти дней. Наши сакуры в этом году отцвели уже свою положенную неделю, но и дальше продолжают радовать розовыми облаками. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Еще более быстрому осыпанию лепестков поспособствуют ветер и дождь.

Да, будут еще цвести поздние махровые сорта, это тоже, безусловно, очень красиво, но не так массово и пышно. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

На майских праздниках сад будет работать в обычном режиме. С 1 мая учреждение перейдет на летний режим, и дендрарий станет доступным с 10:00 до 19:00 на вход, до 20:00 – на выход.

Ранее мы сообщили, где еще посмотреть на японские деревья в Северной столице.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого