Сакура в Ботаническом саду Петра Великого начала осыпаться

В Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого лепестки сакур начинают осыпаться. В этом году деревья за счет прохладной погоды цветут удивительно долго – с 21 апреля, рассказали в учреждении.
В среднем одно дерево цветет неделю, но если на улице жарко, то около пяти дней. Наши сакуры в этом году отцвели уже свою положенную неделю, но и дальше продолжают радовать розовыми облаками.
Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого
Еще более быстрому осыпанию лепестков поспособствуют ветер и дождь.
Да, будут еще цвести поздние махровые сорта, это тоже, безусловно, очень красиво, но не так массово и пышно.
Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого
На майских праздниках сад будет работать в обычном режиме. С 1 мая учреждение перейдет на летний режим, и дендрарий станет доступным с 10:00 до 19:00 на вход, до 20:00 – на выход.
Ранее мы сообщили, где еще посмотреть на японские деревья в Северной столице.
Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого
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