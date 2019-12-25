В Бокситогорске задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки

Подозреваемый нанес потерпевшей не менее 7 ударов кастрюлей по голове, потом схватил кухонный нож и нанес им три удара в область шеи, затем задушил ее проводом от пылесоса.

В Бокситогорске задержали подозреваемых в убийстве 68-летней женщины. Инцидент произошел в августе 2021 года. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В Бокситогорске в своей квартире 17 августа с раной в области затылка, со шнуром от пылесоса на шее, был обнаружен труп 68-летней Г.

В четверг, 11 ноября, по подозрению в совершении убийства были задержаны 22 летний Е. и 31-летняя М. Они изобличены в том, что они дождались, когда потерпевшая будет открывать ключом свою квартиру. После этого они затолкали её внутрь и стали требовать деньги, женщина ответила отказом. Тогда Е. нанес потерпевшей не менее 7 ударов кастрюлей по голове, потом схватил кухонный нож и нанес им три удара в область шеи, затем задушил ее проводом от пылесоса. С целью сокрытия следов преступления, подозреваемые смыли следы крови, кухонный нож, а также похищенный мобильный телефон и банковские карты выбросили в мусорный контейнер, ключ от квартиры выбросили в канализационный люк.

В 2021 году в Петербурге и Ленобласти произошло более 100 убийств или покушений на убийство.

Фото: Piter.tv