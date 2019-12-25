В 2021 году в Петербурге и Ленобласти произошло более 100 убийств или покушений на убийство

Всего было зарегистрировано 45 895 преступлений.

Петростат опубликовал доклад о количестве преступлений в Петербурге и Ленобласти за 9 месяцев текущего года. За это время в регионе было зарегистрировано 45 895 преступлений, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

К категории тяжкие и особо тяжкие преступления было отнесено 16 770 случаев (36,5% от всех преступлений). Это на 1% меньше, чем в прошлом году.

В Петербурге и Ленобласти зафиксировано 102 убийства или покушения на убийство, 55 изнасилований и 249 случаев причинения тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники полиции выявили 15 109 лиц, совершивших различные преступления, в том числе 289 несовершеннолетних.

Фото: Piter.tv