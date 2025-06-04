В бизнес-центре на Седова загорелся лифт

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

В Невском районе днем 4 июня произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Седова, 12А, поступило спасателям в 14:16. В лифтовом помещении бизнес-центра полыхало оборудование на площади 3 "квадрата". С огнем справились к 14:32.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, однако, как сообщили очевидцы, госпитализация понадобилась одной девушке. По какой причине, пока неизвестно.

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в историческом доме на набережной Обводного канала ликвидирован. В трехкомнатной квартире общей площадью 130 "квадратов" полыхала обстановка на 45 "квадратах". Кроме того, происходило горение строительных лесов на площади 65 "квадратов".

Видео: Telegram / Мегаполис