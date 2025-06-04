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В бизнес-центре на Седова загорелся лифт

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По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

В Невском районе днем 4 июня произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: улица Седова, 12А, поступило спасателям в 14:16. В лифтовом помещении бизнес-центра полыхало оборудование на площади 3 "квадрата". С огнем справились к 14:32. 

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, однако, как сообщили очевидцы, госпитализация понадобилась одной девушке. По какой причине, пока неизвестно. 

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что пожар в историческом доме на набережной Обводного канала ликвидирован. В трехкомнатной квартире общей площадью 130 "квадратов" полыхала обстановка на 45 "квадратах". Кроме того, происходило горение строительных лесов на площади 65 "квадратов". 

Видео: Telegram / Мегаполис 

Теги: пожар, улица седова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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