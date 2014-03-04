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Пожар в историческом доме на набережной Обводного канала ликвидирован

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Происходило горение строительных лесов на площади 65 "квадратов".

Пожар в Адмиралтейском районе по номеру 1-БИС ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Напомним, информация о возгорании по адресу: набережная Обводного канала, 183, поступила спасателям в 13:26. В трехкомнатной квартире доходного дома общей площадью 130 "квадратов" полыхала обстановка на 45 "квадратах". Кроме того, происходило горение строительных лесов на площади 65 "квадратов". Пожару в 13:35 присвоили дополнительный номер 1-БИС. К 14:12 огонь локализовали, а к 16:55 – полностью потушили. 

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, в том числе – ребенок. На месте обнаружили тела двоих погибших. К ликвидации привлекали 27 спасателей и семь единиц техники. 

По данным ГСУ СК РФ по городу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). 

Ранее мы рассказывали о том, что на заводе в Янино пожар локализовали на площади 800 "квадратов". 

Видео: Piter.TV 

Теги: набережная обводного канала, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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