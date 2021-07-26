Стало известно, когда завершат капремонт в доходном доме Смирнова, где произошел пожар

Фасад со стороны двора находится в стадии высокого уровня готовности.

Капитальный ремонт доходного дома на набережной Обводного канала стартовал в апреле, и нарушений правил пожарной безопасности со стороны подрядчика выявлено не было, сообщили в Фонде капремонта Петербурга.

Пожар произошел в одной из квартир дома. В целях безопасности работы приостановлены до окончания расследования и выявления причин происшествия. После определения обстоятельств происшествия подрядчик планирует продолжить ремонтные работы.

После устранения последствий ЧП подрядчиком будет выполнена проверка устойчивости строительных лесов, проведен замер влажности кирпичной кладки и организована очистка фасадов от следов копоти и гари. Изначально планировалось завершить работы к середине октября.

В фонде отмечают, что фасад со стороны двора находится в стадии высокого уровня готовности. Представители ведомства выразили намерение приложить максимальные усилия для завершения ремонта в текущем году.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на набережной Обводного канала после пожара нашли тела двух погибших.

Видео: Piter.TV