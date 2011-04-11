В квартире на набережной Обводного канала после пожара нашли тела двух погибших

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, в том числе 1 ребенка.

В Адмиралтейском районе во время пожара в трехкомнатной квартире погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС по Петербургу.

В трехкомнатной квартире площадью 130 м2 на набережной Обводного канала, д. 183, 3 июня обгорела обстановка на площади 45 кв.м., а также происходило горение строительных лесов на фасаде жилого здания на площади 65 кв.м.

В 14:12 пожар был локализован, ликвидация открытого горения. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, в том числе 1 ребенка. На месте пожара обнаружены двое погибших.

К ликвидации пожара привлечено: 7 единиц техники и 27 человек личного состава.

Фото и видео: Piter.TV